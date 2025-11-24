Бойко — о кризисе Динамо: «Некоторые футболисты не понимают, футболку с какой эмблемой они надевают»
Экс-вратарь киевлян резко отреагировал на поражение от Колоса
около 1 часа назад
Бывший вратарь киевского Динамо Денис Бойко отреагировал на поражение столичной команды в матче с Колосом, который завершился со счётом 1:2 в рамках 13 тура чемпионата Украины. Свою позицию он выразил в комментарии ФУТБОЛ 360.
Мне кажется, не переходя на личности, что некоторые футболисты не понимают, с какой эмблемой они надевают футболку. Это первое.
Они думают, что если играют за Динамо, то уже априори являются лидерами и что их боятся. Но их никто не боится. Сейчас никто не боится Динамо, как было раньше.
Раньше Динамо действительно побеждало, добиваясь результатов, и некоторые команды, когда ехали на выезд в Киев, уже заранее проигрывали психологически еще перед игрой.
Сейчас абсолютно каждая команда в чемпионате Украины верит и выходит на игру с Динамо так: прессингует, накрывает, атакует и верит, что может обыграть Динамо, — сказал Бойко.
Поражение от Колоса стало историческим — Динамо впервые проиграло три матча подряд в чемпионате Украины. Команда опустилась на седьмую позицию в турнирной таблице.