Бывший вратарь киевского Динамо Денис Бойко отреагировал на поражение столичной команды в матче с Колосом, который завершился со счётом 1:2 в рамках 13 тура чемпионата Украины. Свою позицию он выразил в комментарии ФУТБОЛ 360.

Мне кажется, не переходя на личности, что некоторые футболисты не понимают, с какой эмблемой они надевают футболку. Это первое.

Они думают, что если играют за Динамо, то уже априори являются лидерами и что их боятся. Но их никто не боится. Сейчас никто не боится Динамо, как было раньше.

Раньше Динамо действительно побеждало, добиваясь результатов, и некоторые команды, когда ехали на выезд в Киев, уже заранее проигрывали психологически еще перед игрой.

Сейчас абсолютно каждая команда в чемпионате Украины верит и выходит на игру с Динамо так: прессингует, накрывает, атакует и верит, что может обыграть Динамо, — сказал Бойко.