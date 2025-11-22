Колос подарил главную сенсацию в 12 туре УПЛ, обыграв Динамо на своем поле. Встреча в Коваливке завершилась со счетом 2:1.

Чемпион Украины еще до перерыва получил 2 гола в свои ворота. Главным героем первой половины встречи стал нападающий Колоса Климчук, который дважды расписался в воротах Нещерета.

Подопечным Руслана Костышина хватило запаса прочности, чтобы удержать победный результат. Лишь в конце матча Динамо усилиями Шолы сократило отставание в счете, однако этого оказалось недостаточно, чтобы не испортить праздничное настроение президенту клуба Игорю Суркису, который сегодня отмечает день рождения.

УПЛ. 13 тур

Колос - Динамо 2:1

Голы: Климчук, 9, 37 - Шола, 85