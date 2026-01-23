Павел Василенко

Футбольные дороги братьев-близнецов Тимберов разошлись. Пока Юрриэн Тимбер защищает цвета лондонского Арсенала, его брат Квинтен официально стал игроком Марселя. О подписании 24-летнего нидерландского полузащитника французский клуб, занимающий третье место в Лиге 1, объявил в пятницу.

Тимбер перешел из Фейеноорда, с которым у него завершался контракт в конце сезона. Его уход сопровождался скандалом: на прошлой неделе футболист публично раскритиковал главного тренера роттердамцев Робина ван Перси после того, как тот оставил его вне стартового состава на принципиальное дерби со Спартой, которое Фейеноорд драматично проиграл со счетом 3:4.

Квинтен Тимбер является стабильным кандидатом в национальную сборную Нидерландов – с момента дебюта в 2024 году он провел восемь матчей за «оранже». В Марселе не скрывают амбиций и называют новичка одним из самых перспективных полузащитников своего поколения. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.

Тимбер был важной частью Фейеноорда, который в 2023 году выиграл титул Эредивизи под руководством нынешнего тренера Ливерпуля Арне Слота. Всего он провел за клуб 125 матчей и забил 21 гол. Марсель ныне отстает от лидера чемпионата Ланса на восемь очков и ведет борьбу за место в Лиге чемпионов.