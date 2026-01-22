Лига чемпионов. Ливерпуль не заметил Марсель на пути к топ-8
Чемпион Англии восполняет упущенное в еврокубках
около 19 часов назад
Фото - ФК Ливерпуль
Марсель уступил Ливерпулю в матче 7 тура Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 0:3.
Гости могли выйти вперед на 23-й минуте, однако VAR отменил гол Экитике и прервал празднование.
Перед перерывом Собослаи открыл счет со штрафного, направив мяч под стенкой, которая подпрыгнула без подстраховки.
Провансальцы не упали духом, надеясь найти свой шанс, но на 72-й минуте все перечеркнул автогол Рульи. Вратарь Марселя не смог справиться с прострелом Фримпонга.
В компенсированное время Гакпо пробил низом в нижний угол после паса Гравенберха, установив окончательный счет матча.
Лига чемпионов. 7 тур
Марсель - Ливерпуль 0:3
Голы: Собослаи, 45+1, Рульи, 73 (автогол), Гакпо, 90+3