Брайтон пытается оторваться от зоны вылета после победы 2:0 над Брентфордом на выезде, но будет принимать Ноттингем Форест, который находится в серьезной борьбе за сохранение места в Английской Премьер-лиге.

Форма команд и новости перед матчем

Брайтон переживал тревожную серию с одной победой в 13 матчах лиги (6 ничьих, 6 поражений), но победа 2:0 над Брентфордом несколько сняла давление с Фабиана Гюрцелера. Команда еще не выиграла два матча подряд в чемпионате с ноября, но у нее есть интересное примета: обе предыдущие победы были именно над Брентфордом и Форестом. Дома «чайки» победили только Бернли из аутсайдеров в последних семи матчах лиги (4 ничьи, 2 поражения), а в последних восьми воскресных домашних играх чемпионата одержали лишь две победы (3 ничьи, 3 поражения).

Ноттингем Форест вышел в 1/8 Лиги Европы, победив Фенербахче 4:2 по сумме, но проиграл 1:2 Ливерпулю в воскресенье – это второе подряд поражение под руководством Витора Перейры. Команда стартует тур лишь с двумя очками отрыва от зоны вылета. Безвыигрышная серия в лиге продолжается четыре матча (2 ничьи, 2 поражения), а в последних двух играх чемпионата они не забивали, хотя нанесли 56 ударов с момента последнего гола.

История противостояний

Форест не побеждал Брайтон в последних пяти выездных матчах лиги (2 ничьи, 3 поражения). Брайтон стремится сделать лишь четвертый дубль в истории противостояния после победы в первом матче.

Горячая статистика и тренды

Семь из восьми последних матчей Брайтона в Премьер-лиге имели менее 2,5 голов.

Брайтон забил две трети своих голов в чемпионате в этом сезоне после перерыва (24 из 36).

Форест забил 9 из 12 выездных голов в лиге в этом сезоне после перерыва.

Только Брайтон (9) проигрывал больше выездных матчей лиги на перерыве, чем Форест (HT: 2 победы, 3 ничьи, 8 поражений).

Ключевые игроки и потери

Дэнни Уэлбек нуждается в одном голе, чтобы достичь двузначной отметки в Премьер-лиге в этом сезоне – четыре его последних гола во всех турнирах были вторыми в матче. Игорь Жезус – специалист на выезде: 9 из 12 его голов в этом сезоне пришлись именно на гостевые матчи.

У Брайтона под сомнением участие ветерана Джеймса Милнера из-за травмы, полученной на выходных. У Фореста нет новых травм.

Прогноз

С учетом тенденции Брайтона к низкоскоринговым матчам в последнее время, ставка на менее 2,5 голов в игре выглядит разумным вариантом.

