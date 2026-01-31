Эвертон без Миколенко спасся в игре с Брайтоном
Борнмут разобрался с Вулвз
около 1 часа назад
Фото - АПЛ
Завершились поединки субботней программы 24 тура АПЛ.
Брайтон до 97-й минуты выигрывал у Эвертона, который перед финальным свистком сумел не проиграть на поле соперника.
В этом матче не мог сыграть защитник Эвертона Виталий Миколенко из-за микроповреждения.
В параллельном поединке Вулверхэмптон уступил Борнмуту на родном поле. Голы Крупи и Скотта в каждом из таймов обеспечили результат команде Андони Ираолы.
АПЛ. 24 тур
Брайтон - Эвертон 1:1
Голы: Гросс, 73 - Бету, 90+7
Вулверхэмптон - Борнмут 0:2
Голы: Крупи, 33, Скотт, 90+1