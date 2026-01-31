Завершились поединки субботней программы 24 тура АПЛ.

Брайтон до 97-й минуты выигрывал у Эвертона, который перед финальным свистком сумел не проиграть на поле соперника.

В этом матче не мог сыграть защитник Эвертона Виталий Миколенко из-за микроповреждения.

В параллельном поединке Вулверхэмптон уступил Борнмуту на родном поле. Голы Крупи и Скотта в каждом из таймов обеспечили результат команде Андони Ираолы.

АПЛ. 24 тур

Брайтон - Эвертон 1:1

Голы: Гросс, 73 - Бету, 90+7

Вулверхэмптон - Борнмут 0:2

Голы: Крупи, 33, Скотт, 90+1