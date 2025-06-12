Бражко отреагировал на поражение молодежной сборной Украины от Дании на Евро-2025
Футболист вынес вердикт неудачному старту на турнире
28 минут назад
Фото: УАФ
Полузащитник и капитан молодежной сборной Украины Владимир Бражко прокомментировал поражение от Дании (2:3) в первом матче чемпионата Европы-2025.
«Честно говоря, нечего сказать – мы проиграли. Я думал, что мы хорошо играли в первом тайме, но во втором Дания играла лучше нас.
У нас было много моментов, но мы не смогли забить из них. Дания была лучше во втором тайме. Они забили трижды и выиграли игру, так что поздравляю их», – цитирует Бражка пресс-служба УЕФА.
Календарь сборной Украины U-21 на Евро-2025
15.06.2025
Финляндия – Украина (19:00)
18.06.2025
Нидерланды – Украина (19:00)