Полузащитник и капитан молодежной сборной Украины Владимир Бражко прокомментировал поражение от Дании (2:3) в первом матче чемпионата Европы-2025.

«Честно говоря, нечего сказать – мы проиграли. Я думал, что мы хорошо играли в первом тайме, но во втором Дания играла лучше нас.

У нас было много моментов, но мы не смогли забить из них. Дания была лучше во втором тайме. Они забили трижды и выиграли игру, так что поздравляю их», – цитирует Бражка пресс-служба УЕФА.