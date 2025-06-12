Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса прокомментировал в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт матч первого тура группового этапа Евро-2025 с Данией (2:3).

«Это очень сильный соперник, мы вчера об этом говорили — и это подтвердилось. Мы хорошо начали, но потом допустили нетипичные ошибки. Против сильного соперника этого делать нельзя.

Перед вторым таймом говорили, что должны удержать ритм. После первого тайма игроки были уставшие, как и футболисты Дании. Начался безумный футбол, и в конце нам просто не удалось забить еще один мяч.

Реализация? Не можем быть довольны, потому что не забили достаточно для победы. Некоторые моменты у нашей команды получались хорошо, но в целом нам нужно улучшаться».