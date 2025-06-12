Молодежная сборная Украины неудачно стартовала на Евро-2025 в матче с пятью голами
Сине-жовтые не удержали победу над датчанами
16 минут назад
Сегодня молодёжная сборная Украины провела матч первого тура группового раунда Евро-2025 (U-21) против команды Дании. Встреча завершилась поражением сине-жёлтых со счётом 2:3.
Подопечные Унаи Мельгосы открыли счёт на 22-й минуте, когда Назар Волошин с близкого расстояния отправил мяч в ворота сборной Дании.
На 62-й минуте датчане отыгрались благодаря точному удару Клемента Бишоффа. Украинцы снова вышли вперёд на 78-й минуте – красивый мяч забил Максим Брагару, но датская команда в конце игры вырвала победу. Сначала отличился Вильям Бовинга, а точку поставил Вильям Осула.
Евро-2025, 1-й тур
Украина U-21 – Дания U-21 – 2:3
Голы: Волошин, 22, Брагару, 78 – Бишофф, 62, Бовинг, 81, Осула, 85.
Расписание матчей сборной Украины на молодёжном Евро-2025
2-й тур, 15 июня. 19:00: Финляндия – Украина
3-й тур, 18 июня. 19:00: Нидерланды – Украина