Состоялся ответный матч второго квалификационного этапа Лиги чемпионов, в котором киевское Динамо встретилось с мальтийским Хамруном.

Команда Александра Шовковского уверенно переиграла соперника со счетом 3:0 и вышла в следующий раунд, выиграв по сумме двух матчей (6:0). Полузащитник киевлян Владимир Бражко поделился своим мнением о результате противостояния.

«Мы каждый матч играем ради победы. Сегодня вышли некоторые футболисты, которые не много играют, они получили от тренера шанс проявить себя. Каждый раз в еврокубках и чемпионате играем на победу и ради рейтинга. На данный момент это необходимо.

В каждом поединке мы что-то отрабатываем. Что-то получается, что-то не получается. Каждый матч показывает и недостатки, и хорошие качества. Каждый раз мы совершенствуемся.

В некоторых моментах не до конца хорошо сыграли в защите во время стандартов. Тренерский штаб указал на ошибки. Сегодня отработали лучше, чем в первом матче. Всегда есть куда расти и будем стараться улучшаться каждый день.

Это эмоции (о криках во время празднования гола – прим.). Мы играем на эмоциях. Это всегда радость, когда ты забиваешь гол. Для меня было очень важно забить. Я последние полгода почти не играл, можно сказать, что это – крик души. Мне был нужен этот гол.

Атмосфера на стадионе была неплохой. Кажется, 2 тысячи болельщиков пришли. Это не очень много, но сейчас такое время. Каждый болельщик для нас важен. Очень благодарен за поддержку.

Поле на Мальте было синтетическим – местами трава, местами синтетика. В Польше поле очень хорошего качества. Вы видели скорость игры.

Сейчас, к сожалению, у нас такие возможности, что мы играем не в Киеве, не на нашем стадионе. В Люблине мне все нравится, однако надеюсь, что как можно быстрее вернемся в Киев»,– сказал Бражко для FootballHub.