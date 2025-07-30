Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский пообщался с журналистами на пресс-конференции, которая состоялась после ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против мальтийского Хамрун Спартанс, завершившегося победой со счетом 3:0.

«Поздравляю всех болельщиков с победой. Действительно, с учетом результата первого матча и того, что мы входим в очень насыщенный график, провели определенную ротацию, дали возможность проявить себя другим футболистам, посмотрели на связи и другие комбинации.

Безусловно, первым таймом я был доволен, а во втором мы немного сбавили обороты. Собственно, в начале второго тайма мне показалось, что команда не вышла из раздевалки. Так что этим отрезком я остался недоволен. Да и вообще мы договаривались как раз о том, чтобы не притормаживать и дальше работать в том же режиме, что и в первом тайме, но нам это не удалось. Будем разбираться, почему так произошло. Самое главное – что мы решили первую задачу и идем дальше.

Паок или Маккаби? Не задавал себе такого вопроса. С любым соперником в следующем раунде играть будет сложнее. Завтра мы обязательно посмотрим матч-ответ, который состоится между этими командами, и будем готовиться к следующей игре, внимательно рассматривая нашего будущего соперника».