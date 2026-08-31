Денис Седашов

Киевское Динамо потерпело разгромное поражение от Буковины в матче 4-го тура УПЛ.

Черновчане открыли счет на 12-й минуте — Михавко отдал передачу на Суркиса, которого прессинговал Кожушко. Вратарь киевлян при попытке выбить мяч попал в нападающего, от которого тот отскочил в сетку.

В начале второго тайма Буковина удвоила преимущество — Суркис неудачно сыграл на выходе и выпустил мяч в ворота. После этого тренерский штаб Динамо заменил голкипера, выпустив 23-летнего Ольхового.

Окончательный счет на 83-й минуте установил Ильин, который замкнул фланговую передачу ударом головой.

УПЛ. 4-й тур

Буковина – Динамо – 3:0

Голы: Кожушко, 12, Суркис, 53 (Автогол), Ильин, 83

Суркис невероятно «натворил» в матче против Буковины: за Динамо пришлось дебютировать голкиперу, который перешел из Первой лиги.