Две ошибки Суркиса. Динамо разгромно уступило Буковине в матче УПЛ
Белые-синие пропустили три мяча
Киевское Динамо потерпело разгромное поражение от Буковины в матче 4-го тура УПЛ.
Черновчане открыли счет на 12-й минуте — Михавко отдал передачу на Суркиса, которого прессинговал Кожушко. Вратарь киевлян при попытке выбить мяч попал в нападающего, от которого тот отскочил в сетку.
В начале второго тайма Буковина удвоила преимущество — Суркис неудачно сыграл на выходе и выпустил мяч в ворота. После этого тренерский штаб Динамо заменил голкипера, выпустив 23-летнего Ольхового.
Окончательный счет на 83-й минуте установил Ильин, который замкнул фланговую передачу ударом головой.
УПЛ. 4-й тур
Буковина – Динамо – 3:0
Голы: Кожушко, 12, Суркис, 53 (Автогол), Ильин, 83
Суркис невероятно «натворил» в матче против Буковины: за Динамо пришлось дебютировать голкиперу, который перешел из Первой лиги.
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