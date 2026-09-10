Матч в Виннице вызвал значительный интерес: все билеты раскупили за несколько часов, а часть болельщиков наблюдала за игрой с прилегающих домов. Нива активно начала встречу и уже на восьмой минуте создала опасный момент после ошибки Малыша. Вскоре хозяева были близки к голу: Ольховой отразил удар Мендеса, а Мельник попал в перекладину из района линии штрафной.

Постепенно Динамо перехватило инициативу и начало регулярно угрожать воротам соперника. Люсин, Волошин и Пихальонок заставляли работать голкипера винничан, но до перерыва счет остался неизменным. После отдыха киевляне быстро открыли счет. На 50-й минуте Тиаре, который потерял статус основного из-за неуверенной игры, без опеки замкнул подачу с углового ударом головой.

Нива пыталась отыграться, однако Ольховой и защитники Динамо справились с навесами и стандартами соперника. Киевская команда могла удвоить преимущество после ударов Михавко, Ба и Дубинчака, но больше не забила. В итоге Динамо удержало минимальную победу и вышло в следующий раунд Кубка Украины. Соперника киевляне узнают после жеребьевки.