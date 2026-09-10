Динамо с тремя дебютантами прошло Ниву в Кубке Украины. Забил один из наиболее критикуемых игроков
З объекта разгромных комментариев в героя
В 1/16 финала Кубка Украины киевское Динамо на выезде победило винницкую Ниву – 1:0. Главный тренер киевлян Игорь Костюк выпустил экспериментальный состав. В стартовом составе дебютировали Денис Дикий и Павел Люсин, а после перерыва на поле вышел осенний новичок Кеассе Ба. В то же время Владислав Супряга впервые за 13 месяцев сыграл за первую команду Динамо, выйдя на замену.
Матч в Виннице вызвал значительный интерес: все билеты раскупили за несколько часов, а часть болельщиков наблюдала за игрой с прилегающих домов. Нива активно начала встречу и уже на восьмой минуте создала опасный момент после ошибки Малыша. Вскоре хозяева были близки к голу: Ольховой отразил удар Мендеса, а Мельник попал в перекладину из района линии штрафной.
Постепенно Динамо перехватило инициативу и начало регулярно угрожать воротам соперника. Люсин, Волошин и Пихальонок заставляли работать голкипера винничан, но до перерыва счет остался неизменным. После отдыха киевляне быстро открыли счет. На 50-й минуте Тиаре, который потерял статус основного из-за неуверенной игры, без опеки замкнул подачу с углового ударом головой.
Нива пыталась отыграться, однако Ольховой и защитники Динамо справились с навесами и стандартами соперника. Киевская команда могла удвоить преимущество после ударов Михавко, Ба и Дубинчака, но больше не забила. В итоге Динамо удержало минимальную победу и вышло в следующий раунд Кубка Украины. Соперника киевляне узнают после жеребьевки.
Кубок Украины, 1/16 финала
Нива Винница – Динамо Киев 0:1
Гол: Тиаре, 50
Нива: I. Пономаренко, Мельник (Эвчев, 72), Рябий, Мороз, Колчин (Меженский, 72), Власенко, Калинин (Чигур, 82), Якимчук (Борячук, 61), Петленко, Икару, Погорелый (Попов, 61).
Динамо: Ольховой, Малиш (Сыч, 69), Михавко, Тиаре, Дикий (Дубинчак, 77), Михайленко, Люсин (Бражко, 68), Пихальонок, Волошин, Герреро (Ба, 69), Мунгенге (Супряга, 68).
Предупреждение: Дикий, 47