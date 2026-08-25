Сергей Разумовский

Коринтианс отклонил предложение Карпат об аренде вингера Луиса Фернандо де Нарди. Об этом сообщает портал TMC, подтверждая информацию об интересе львовского клуба к 19-летнему бразильцу.

По данным источника, Карпаты и кипрский АПОЭЛ хотели взять футболиста в аренду с правом дальнейшего выкупа. Еще один запрос поступил от Сан-Бернарду, который выступает в бразильской Серии B.

Коринтианс уже отказал Карпатам и Сан-Бернарду, в то время как предложение АПОЭЛа бразильский клуб пока продолжает рассматривать. Ранее о заинтересованности трех команд в игроке сообщал портал Lance. Одновременно издание не уточняло, о аренде или полноценном трансфере шла речь.

Как добавляет Lance, именно вариант с переходом в Карпаты больше всего понравился Луису Фернандо и его представителям. Представители бразильца стремятся, чтобы он получил опыт в профессиональном футболе, поэтому готовы рассмотреть вариант с временным переходом. Между тем, Коринтианс не хочет расставаться с перспективным вингером.

В настоящее время клуб ведет переговоры с игроком по поводу продления контракта. Действующий договор Луиса Фернандо рассчитан до декабря 2027 года. В новом контракте Коринтианс планирует увеличить сумму отступных для бразильских и иностранных команд.

Однако стороны пока не смогли договориться. По данным Lance, представители футболиста должны определиться с его будущим уже на этой неделе. Central do Timão отмечает, что главным препятствием остается вопрос заработной платы.

В 2026 году Луис Фернандо сыграл за команду Коринтианса U-20 33 матча, забил 18 голов и сделал девять результативных передач. Правый вингер также способен действовать на левом фланге. За первую команду бразилец еще не дебютировал, но в 2024 и 2026 годах тренировался вместе с главной командой клуба.

Напомним, Карпаты являются сенсационным лидером чемпионата Украины.