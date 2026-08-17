Лидируют Карпаты и Шахтер, Заря вышла на третье место. Турнирная таблица УПЛ после 3-го тура
Сегодня завершился третий тур элитного дивизиона Украины
Фото: ФК Шахтёр
В понедельник, 17 августа, матчем между Полесьем и Зарей завершился третий тур Украинской Премьер-лиги.
Все результаты 3-го тура УПЛ
- Эпицентр – Верес – 0:0
- Кривбасс – Левый Берег – 1:1
- Кудривка – Оболонь – 0:0
- Карпаты – Буковина – 3:0
- ЛНЗ – Черноморец – 2:0
- ФК Харьков – Шахтер – 0:1
- Динамо – Колос – 2:1
- Полесье – Заря – 1:2
Турнирная таблица УПЛ после 3-го тура