Брентфорд с Ярмолюком победил на выезде, Ман Сити разгромил Вест Хэм и вышел на первое место в АПЛ
Украинец сыграл весь матч
около 9 часов назад
В матче 17-го тура Английской Премьер-лиги Вулверхэмптон на своем поле принимал Брентфорд. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.
Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк провел на поле весь матч.
Манчестер Сити дома разгромил Вест Хэм – 3:0. Дубль оформил форвард «горожан» Эрлинг Холанд.
После этой победы Манчестер Сити вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, обойдя на один балл Арсенал, который свой матч 17-го тура против Эвертона сыграет сегодня в 22:00 по киевскому времени.
АПЛ, 17-й тур
Вулверхэмптон – Брентфорд – 0:2
Голы: Льюис-Поттер, 63, 83.
Борнмут – Бернли – 1:1
Голы: Семенё, 67 – Броя, 90.
Брайтон – Сандерленд – 0:0
Манчестер Сити – Вест Хэм – 3:0
Голы: Холанд, 5, 69, Рейндерс, 38.
