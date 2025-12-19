Ярмолюк оказался среди лидеров престижного рейтинга
Хавбек Брентфорда один из лучших по перехватам
Егор Ярмолюк/фото: Брентфорд
Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк входит в число лидеров по перехватам среди игроков до 21 года в топ-5 европейских лигах.
По данным DataMB, в текущем сезоне Ярмолюк сделал 58 успешных перехватов, что равно показателю Ноа Садики из Сандерленда. В то же время они возглавляют этот рейтинг.
Полузащитники U21 топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством перехватов в сезоне
- 58 - Ноа Садики (Сандерленд, 20 лет)
- 58 - Егор Ярмолюк (Брентфорд, 21 год)
- 56 - Чема Андрес (Штутгарт, 20 лет)
- 53 - Артур Авом (Лорьян, 20 лет)
- 49 - Матеуш Фернандеш (Вест Хэм Юнайтед, 21 год)
В 18 матчах за Брентфорд в этом сезоне 21-летний украинец отметился одной результативной передачей.
Ранее Ярмолюк остановился за шаг от полуфинала Кубка английской лиги.