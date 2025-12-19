Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк входит в число лидеров по перехватам среди игроков до 21 года в топ-5 европейских лигах.

По данным DataMB, в текущем сезоне Ярмолюк сделал 58 успешных перехватов, что равно показателю Ноа Садики из Сандерленда. В то же время они возглавляют этот рейтинг.

Полузащитники U21 топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством перехватов в сезоне

58 - Ноа Садики (Сандерленд, 20 лет)

58 - Егор Ярмолюк (Брентфорд, 21 год)

56 - Чема Андрес (Штутгарт, 20 лет)

53 - Артур Авом (Лорьян, 20 лет)

49 - Матеуш Фернандеш (Вест Хэм Юнайтед, 21 год)

В 18 матчах за Брентфорд в этом сезоне 21-летний украинец отметился одной результативной передачей.

Ранее Ярмолюк остановился за шаг от полуфинала Кубка английской лиги.