Александр Сукманский

Брентфорд не смог воспользоваться шансом приблизиться к зоне Лиги чемпионов, упустив победу над аутсайдером Вулверхэмптоном. Матч завершился вничью 2:2.

Хозяева быстро вышли вперед: на 37-й минуте счет открыл Майкл Каєде, а Игор Тьяго (который накануне впервые получил вызов в сборную Бразилии) забил свой 22-й гол в сезоне. До перерыва Адам Армстронг красивым ударом в «девятку» сократил отставание до минимума.

Во втором тайме Вулверхэмптон сравнял счет на 77-й минуте – Толу Арокодаре забил головой. Через две минуты нигериец снова попал в перекладину.

На последних минутах Рейсс Нельсон не реализовал отличный момент, пробив головой мимо ворот. Брентфорд был вынужден довольствоваться одним очком.

Победа позволила бы команде Кита Эндрюса сократить отставание от пятого места (Ливерпуль) до двух очков. Сейчас Брентфорд занимает 7-е место в Премьер-лиге и продолжает борьбу за еврокубки – впервые в 134-летней истории клуба.

Главный тренер Брентфорда Кит Эндрюс после матча сказал:

«То, что мне задают такие вопросы [о Лиге чемпионов], уже очень приятно. Это хорошая позиция. Наша судьба, где мы финишируем в лиге, что мы достигнем – полностью зависит от нас. Это главное послание. Мы хотим продолжать давить? Я очень хочу. Именно поэтому неприятно, что мы не смогли взять три очка. Нам нужно лучше управлять игрой, лучше играть во втором тайме и немного повзрослеть. Во втором тайме мы сыграли хуже и были за это наказаны».

Главный тренер Вулверхэмптона Роб Эдвардс отметил:

«Есть немного разочарования, что не победили. Но мы очень гордимся тем, как игроки боролись. Недавно мы также проиграли 0:2 Арсеналу и показали характер. Полная заслуга ребятам. Ситуация у нас очень сложная, но гораздо лучше, когда мы показываем характер, качество и добиваемся результата, чем когда сдаёмся. Казалось, что всё разваливается. Сейчас уже так не выглядит».