Ярмолюк с Брентфордом избежал позора в матче с аутсайдером АПЛ. Видео
Безумная развязка
около 10 часов назад
Егор Ярмолюк / Фото - ФК Брентфорд
Бернли уступил Брентфорду в драматическом поединке 28 тура АПЛ. Матч завершился со счетом 3:4.
Команда Егора Ярмолюка умудрилась растерять преимущество в 3 мяча, позволив аутсайдеру Премьер-лиги отыграться по ходу встречи.
В компенсированное время ко второму тайму Дамсгор принес победу Брентфорду на поле Бернли.
Ярмолюк в этом матче провел на поле 73 минуты.
АПЛ. 28 тур
Бернли - Брентфорд 3:4
Голы: Кайоде (автогол), 45+3, Энтони, 47, Флемминг, 60 - Дамсгор, 9, 90+3, Тиагу, 25, Шаде, 34
