Сергей Разумовский

Нападающий Хартс Джеймс Вилсон продолжит сезон в Тоттенхэме, сообщает пресс-служба шпор. Лондонский клуб оформил переход нападающего на правах аренды до завершения кампании, при этом сделка предусматривает опцию выкупа игрока.

Вилсон уже успел заявить о себе рекордом на клубном уровне. В декабре 2024 года он стал самым молодым автором гола в истории Хартс в еврокубках, отличившись в матче Лиги конференций против Петрокуба. Для нападающего этот мяч стал важной вехой и подтвердил его статус одного из самых перспективных футболистов клуба.

Также Джеймс имеет рекорд и на уровне сборной. Он является самым молодым игроком, который выходил на поле за национальную команду Шотландии. В марте 2025-го Вилсон появился на замену в игре против Греции, когда ему было 18 лет и 17 дней. В целом на его счету один матч за сборную.

Вилсон является воспитанником Хартс, а его контракт с клубом действует до 31 мая 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего оценивается в 1,2 млн евро. В текущем сезоне он провел за Хартс 10 матчей, суммарно сыграл 363 минуты и забил 2 гола.

Ранее Манчестер Сити подарил очки Тоттенхэму.