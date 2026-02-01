Тоттенхэм в матче 24 тура АПЛ отобрал очки у Манчестер Сити. Матч в Лондоне завершился со счетом 2:2.

В первом тайме команда Хосепа Гвардиолы дважды огорчила фанатов Тоттенхэма. Главным антигероем первых 45 минут стал Дрегушин, который в первом голе не доиграл с Шерки, а затем привез на свои ворота атаку, которая превратилась в гол Семеньо.

После перерыва Тоттенхэм сумел вернуться в игру, когда на 53-й минуте Соланке отыграл один гол, а через 20 минут нападающий лондонцев ударом скорпиона во второй раз отметился в воротах Доннаруммы, отобрав очки у команды Хосепа Гвардиолы.

АПЛ. 24 тур

Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:2

Голы: Соланке, 53, 70 - Шерки, 11, Семеньо, 44