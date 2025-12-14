Вице-президент Металлиста 1925 Юрий Коротун после матча 16 тура УПЛ против Оболони (3:1) рассказал, что в перерыве матча футболисты имели жесткий разговор с главным тренером Младеном Бартуловичем. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Сработал мужской разговор в перерыве, в первую очередь, от главного тренера команды Младена Бартуловича. Кстати, хочу публично извиниться перед Оболонью за то, что мы повредили дверцу в раздевалке. Мы обязательно компенсируем ремонт, мы берем это на себя. Возможно, именно эта дверь и сработала, и помогла нам на большем эмоциональном подъеме выйти на второй тайм и победить - признался Коротун.

Металлист 1925 будет зимовать на пятой позиции, набрав 24 балла в 16 турах.