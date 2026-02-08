Сергей Разумовский

Чикаго Файр делает попытку пригласить к себе одного из самых известных нападающих современности — форварда Барселоны Роберта Левандовского. Об интересе клуба из МЛС сообщил инсайдер Николо Скира, отметив, что американская сторона уже перешла от общих намерений к конкретным шагам в переговорах.

По информации источника, Чикаго Файр предложил поляку двухлетний контракт, который должен стартовать с июля. Ключевым аргументом в предложении является финансовая составляющая: речь идет о очень высокой зарплате, которая соответствует статусу игрока и типичным условиям, на которые в МЛС рассчитывают, когда хотят пригласить звезду европейского уровня. Тем не менее, на данный момент Левандовски не дал окончательного ответа. Причина — наличие других вариантов продолжения карьеры: форвард, как сообщается, получил еще несколько предложений, в частности от клубов Европы и Саудовской Аравии, поэтому не спешит с решением и оценивает различные сценарии.

Сам Левандовский является игроком Барселоны с лета 2022 года. Тогда каталонский клуб приобрел его у Баварии за 45 миллионов евро, сделав поляка центральной фигурой атакующей линии. Действующий контракт нападающего с Барселоной рассчитан до 30 июня 2026 года, поэтому потенциальный переход в МЛС в случае реализации потребует согласования условий с нынешним клубом или другого механизма, который позволит форварду изменить команду.

Несмотря на возраст и огромный пройденный путь в топчемпионатах, Левандовски и ныне остается результативным. В текущем сезоне он провел 28 матчей за Барселону во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Такая статистика подтверждает, что поляк до сих пор способен делать разницу на самом высоком уровне, что и объясняет интерес к нему с разных рынков — от Европы до Саудовской Аравии и МЛС, где Чикаго Файр стремится усилить состав громким именем.

