Павел Василенко

Барселона окончательно вышла из проекта Европейской Суперлиги, официально поставив точку в истории, длившейся с 2021 года. Об этом каталонский клуб сообщил в заявлении на своем сайте, подтвердив, что соответствующие сообщения уже были отправлены как компании-организатору Суперлиги, так и другим клубам-участникам инициативы.

Таким образом, единственным грандом, который формально остается связанным с проектом, является Реал Мадрид. Шаг Барселоны фактически означает полный крах идеи альтернативного элитного турнира, который с самого начала вызвал мощное сопротивление со стороны УЕФА, национальных федераций, клубов и болельщиков по всей Европе.

Каталонцы не стали детализировать причины своего решения, ограничившись подтверждением факта выхода. Тем не менее этот шаг символизирует окончательное возвращение клуба, возглавляемого Жоаном Лапортой, к действующей модели европейского футбола с ее централизованной системой соревнований под эгидой УЕФА.

Проект Суперлиги, который задумывался как революционная реформа футбольного ландшафта, так и не смог преодолеть ни правовые, ни репутационные барьеры. Для Барселоны это решение закрывает один из самых противоречивых и дискуссионных разделов в её новейшей истории.