Павел Василенко

Бешикташ опроверг сообщение об увольнении главного тренера Уле Гуннара Сульшера. Ранее сообщалось, что руководство турецкого клуба рассматривает замену главного тренера после того, как Бешикташ выбыл из квалификации Лиги Европы от донецкого Шахтера (0:2 2:4). Основным кандидатом на эту должность назывался Нури Шахин.

«Сообщения, опубликованные в СМИ со ссылкой на иностранные источники, о том, что мы расстаемся с нашим тренером Уле Гуннаром Сульшером и подпишем контракт с Нури Шахином, являются ложными», – сообщила пресс-служба турецкого гранда.

Бешикташ теперь сыграет против Сент-Патрикс из Ирландии в квалификации третьего раунда Лиги конференций.