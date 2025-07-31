Шахтер во второй раз победил Бешикташ в матче Лиги Европы и прошел в следующий раунд турнира
Донецкая команда уверенно победила турецкого гранда
около 2 часов назад
В польском Кракове на Городском стадионе имени Генрика Реймана прошел ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы, в котором донецкий Шахтёр встречался с турецким Бешикташем. Поединок завершился победой «горняков» со счетом 2:0.
На 12-й минуте отличился бразильский вингер Кевин: он проскочил мимо нескольких защитников и сумел нанести безупречный удар по воротам, поразив правую девятку.
В компенсированное время к первому тайму Шахтёр забил ещё раз. Винисиус Тобиас, после суеты в штрафной площадке, сумел прокинуть мяч на Куана Элиаса, который пробил точно в цель.
Во втором тайме забитых мячей не было. Таким образом, Шахтёр уверенно прошёл Бешикташ и в третьем раунде квалификации Лиги Европы сыграет с греческим Панатинаикосом.
Лига Европы, второй раунд квалификации
Ответный матч
Шахтёр – Бешикташ – 2:0
Голы: Кевин, 12, Элиас, 45+2.
Первый матч – 4:2
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