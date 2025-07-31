Павел Василенко

В польском Кракове на Городском стадионе имени Генрика Реймана прошел ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы, в котором донецкий Шахтёр встречался с турецким Бешикташем. Поединок завершился победой «горняков» со счетом 2:0.

На 12-й минуте отличился бразильский вингер Кевин: он проскочил мимо нескольких защитников и сумел нанести безупречный удар по воротам, поразив правую девятку.

В компенсированное время к первому тайму Шахтёр забил ещё раз. Винисиус Тобиас, после суеты в штрафной площадке, сумел прокинуть мяч на Куана Элиаса, который пробил точно в цель.

Во втором тайме забитых мячей не было. Таким образом, Шахтёр уверенно прошёл Бешикташ и в третьем раунде квалификации Лиги Европы сыграет с греческим Панатинаикосом.

Лига Европы, второй раунд квалификации

Ответный матч

Шахтёр – Бешикташ – 2:0

Голы: Кевин, 12, Элиас, 45+2.

Первый матч – 4:2