Полузащитник турецкого Бешикташа Картал Йылмаз поделился своими мыслями после поражения команды в ответном матче против донецкого Шахтера во втором раунде квалификации Лиги Европы – 0:2.

По итогам двух матчей коллектив из Стамбула уступил украинскому клубу и завершил свой путь в Лиге Европы.

«Нам очень жаль. В первом матче мы не смогли сыграть так, как хотели. Мы думали, что сможем что-то изменить здесь. Мы хорошо подготовились. Но не сыграли так, как нам подобает. У нас нет никакого оправдания.

С сожалением вынужден сказать: мы продолжим свой путь в Лиге конференций УЕФА. Место Бешикташа – всегда на самом высоком уровне. Сезон только начался. Мы хотим выйти в групповой этап Лиги конференций. Планируем хорошо начать чемпионат и завершить сезон как можно лучше», – сказал Картал.