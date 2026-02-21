Сергей Разумовский

Жирона определилась с дальнейшими планами относительно Виктора Цыганкова и сделала продолжение сотрудничества с украинцем одной из ключевых задач на ближайшее время. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo, подчеркивая, что в каталонском клубе рассматривают вопрос нового контракта как приоритетное для руководства и спортивного департамента.

По информации источника, в Жироне уже работают над тем, чтобы закрепить Цыганкова в команде на более длительный срок. Логика клуба понятна: украинец является важной фигурой в атакующих построениях, добавляет качества в игре на фланге и стабильно влияет на результативность. Параллельно каталонцы планируют подписать новое долгосрочное соглашение и с Арнау Мартинесом, что свидетельствует о курсе на сохранение костяка команды и защиту ключевых активов от потенциального интереса со стороны других клубов.

На данный момент действующий контракт 28-летнего вингера с Жироной рассчитан до конца июня 2027 года, однако в клубе, как следует из публикации, не хотят откладывать переговоры до момента, когда останется два года или менее, и стремятся заранее согласовать обновленные условия. Такой подход позволяет Жироне контролировать ситуацию на рынке: в случае возможных запросов по трансферу игрок будет иметь более «защищённый» контракт, а позиция клуба в переговорах будет сильнее.

В текущем сезоне Цыганков провел 20 матчей за Жирону во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 15 миллионов евро, что дополнительно объясняет желание каталонцев зафиксировать будущее футболиста и избежать неопределенности вокруг одного из наиболее ликвидных игроков состава.

Ранее Жирона показала победное видео с Цыганковым после матча с Барселоной.