Жирона опубликовала эмоциональное видео в социальных сетях после победы над Барселоной (2:1) в матче 24-го тура испанской Ла Лиги.

В видео игроков команды по очереди показывают в момент празднования после финального свистка. Улыбки, объятия и искренние эмоции — именно так каталонцы отметили победу над одним из лидеров чемпионата.

Среди героев ролика — украинский полузащитник Виктор Цыганков, который провел на поле все 90 минут. После завершения встречи он получил теплые объятия от партнеров и главного тренера.

После этого тура Барселона осталась на второй позиции турнирной таблицы, тогда как Жирона поднялась на 12-е место, завоевав важные три очка в чемпионате Испании.