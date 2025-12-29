Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Сергей Рыбалка сообщил, почему присоединился к любительскому Лопатину и рассказал о дальнейшей судьбе экс-партнера Дениса Гармаша, который был доставлен в ТЦК и СП.

В Украине 35 лет – это ты уже старый 🙂. Знаете, я уже решил для себя, что настало время двигаться, развиваться в другом направлении. Топтаться на месте, ехать куда-то, что-то доказывать, играть среди профи… Вот честно, даже и не хотелось.

У меня же уже есть тренерская лицензия В, скоро пойду на повышение – категорию А. Вот в этом направлении я и собираюсь развиваться. Собственно, я уже работаю в этой сфере. Работа с Ruh Media Team это тоже опыт, пусть это и не профессиональная команда, но у нас также есть тренировочный процесс, который я выстраиваю. Есть у нас и занятия по теории.

Гармаш? Да, мы с ним общаемся. Ныне Гармаш проходит базовую военную подготовку, а дальше… Будет служить, – сообщил Рыбалка в интервью «Украинскому футболу».