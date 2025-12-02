Гармаш проходит службу в подразделении сил беспилотных систем
Актуальная информация от журналиста FootballHub
около 10 часов назад
Ранее пресс-служба Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки проинформировала, что бывший полузащитник киевского Динамо и национальной сборной Украины Денис Гармаш был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины.
Журналист Владимир Зверов рассказал, где сейчас проходит службу украинский футболист. По его словам:
В данный момент Денис Гармаш находится в одном из подразделений сил беспилотных систем. Это на понедельник. Он готовится к прохождению БВТ. Что будет дальше – это военная тайна, – отметил Зверев в своей программе на Youtube.
В текущем сезоне Гармаш выступал за ФК Лесное, однако команда была исключена из чемпионата Второй лиги.
Поделиться