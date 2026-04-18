Легендарный вратарь Динамо и бывший тренер киевлян Александр Шовковский в своем Facebook подробно рассказал о своем будущем. Специалист сообщил, получал ли он предложение от УАФ возглавить сборную Украины.

Я получил очень много вопросов от вас. Вопросов касательно моей игровой и тренерской карьеры. Пытался отвечать, но понимая, что ответить каждому лично невозможно, решил дать ответ ещё здесь.

Футбол — это часть моей жизни и часть моего сердца. Я выбрал этот путь ещё в детстве. Я благодарен за всё, что имел как игрок: за победы, за чемпионства, за возможность быть частью команды и вести её к результату.

Сегодня мой путь в футболе — это тренерство. Я ежедневно работаю над собой, учусь, анализирую, общаюсь с коллегами, изучаю современные подходы к игре.

Для меня важно не просто тренировать команду, а строить систему — команду единомышленников, тренерский штаб, который разделяет моё видение и усиливает его.

Были ли предложения? Да, были. И не одно. Но мне нужно было время — чтобы восстановиться, переосмыслить опыт, сделать выводы и двигаться дальше уже с чётким пониманием и новой энергией. Работа без паузы на таком уровне требует больших ресурсов — и физических, и ментальных.

Готов ли я работать дальше? Да. Я веду диалог, есть интерес, и этот процесс продолжается. Отдельно по поводу сборной Украины — это вопрос, который вы задавали очень часто. Это уровень максимальной ответственности, и решение о назначении принимается конкретными людьми, которые несут за это полную ответственность. На сегодняшний день официального предложения от людей, имеющих полномочия его делать, мне не поступало. В то же время были звонки, разговоры, обсуждения — интерес к этой теме есть, но важно разделять разговоры и конкретные решения.

Также было много вопросов относительно моих отношений с Мальдерой. Да, мы действительно поддерживаем дружеские отношения, общаемся и уважаем профессиональный опыт друг друга. В футболе всё строится на доверии и понимании, поэтому я не исключаю возможности сотрудничества в будущем. Более того, мне было бы интересно и приятно видеть такого специалиста в своей команде.

Мне близок европейский футбол. Я убеждён, что развитие возможно только через постоянное обучение, обмен опытом и открытость к новым идеям. Именно поэтому я уделяю этому много внимания и рассматриваю возможность работы в международной среде. Будет ли это украинский клуб или европейский — покажет время.

В футболе всё решается через конкретные договорённости и общее видение. Спасибо за ваши вопросы и за поддержку. Это важно и это мотивирует двигаться дальше. Думаю, мы ещё обязательно вернёмся к такому формату общения.