Шевченко: «До конца месяца мы примем финальное решение в пользу будущего сборной Украины»
До конца апреля футбольное сообщество будет осведомлено о стратегических шагах, которые определят будущее национальной команды
около 1 часа назад
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко во время Конгресса УАФ прокомментировал выступления национальной команды и обозначил сроки принятия стратегических решений.
Глава ассоциации подчеркнул ответственность за результат после непопадания сборной на чемпионат мира.
Квалифицироваться через европейский отбор непросто, но это не снимает ответственности за результат. Необходимо сделать взвешенные шаги, чтобы улучшить результат. До конца месяца мы примем финальное решение в пользу будущего сборной. Нам нужно как можно лучше подготовиться к Лиге наций, чтобы достойно начать отбор на следующий чемпионат Европы.
Напомним, что действующий контракт главного тренера Сергей Ребров с УАФ рассчитан до июня.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04