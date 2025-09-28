Будущий соперник Украины на ЧМ-2025 позволил Парагваю возглавить группу. Видео
В нашем квартете есть текущий лидер
Парагвай забил гол в последние секунды матча и опередил Панаму в блестящем стартовом матче в Вальпараисо.
Панама начала мечтательно, когда Мартин Круг забил гол после отскока мяча перед воротами. Парагвай начал пытаться сравнять счет, и Майдана добился своего, когда воспользовался пинболом в штрафной и забил гол.
Вратари Панамы и Парагвая совершили несколько блестящих сейвов, чтобы сохранить равный счет, но Бургес не смог ничего противопоставить неотразимому удару с лёта от опасного Гонсалеса из Парагвая.
Панама не сдалась и сравняла счет, когда Герберт завершил блестящую комбинацию с Эррерой. Но победа досталась южноамериканцам, которые забили решающий гол на последних минутах благодаря удару Кабальеро.
ЧМ-2020 U-20. Группа В. 1 тур
Парагвай - Панама 3:2
Голы: Майдана, 42, Гонсалес, 62, Кабальеро, 90+4
Украина стартует на ЧМ-2025 U-20: соперники, календарь и шансы на плей-офф.
