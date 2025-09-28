Парагвай забил гол в последние секунды матча и опередил Панаму в блестящем стартовом матче в Вальпараисо.

Панама начала мечтательно, когда Мартин Круг забил гол после отскока мяча перед воротами. Парагвай начал пытаться сравнять счет, и Майдана добился своего, когда воспользовался пинболом в штрафной и забил гол.

Вратари Панамы и Парагвая совершили несколько блестящих сейвов, чтобы сохранить равный счет, но Бургес не смог ничего противопоставить неотразимому удару с лёта от опасного Гонсалеса из Парагвая.

Панама не сдалась и сравняла счет, когда Герберт завершил блестящую комбинацию с Эррерой. Но победа досталась южноамериканцам, которые забили решающий гол на последних минутах благодаря удару Кабальеро.

ЧМ-2020 U-20. Группа В. 1 тур

Парагвай - Панама 3:2

Голы: Майдана, 42, Гонсалес, 62, Кабальеро, 90+4

