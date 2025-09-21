Первый вице-президент Металлиста Евгений Красников прокомментировал ситуацию вокруг матча седьмого тура Первой лиги против Чернигова. Матч должен был состояться в воскресенье, 21 сентября, но его старт отложили из-за воздушной тревоги в северном городе. Через некоторое время пресс-служба хозяев заявила, что харьковчане отказались выходить на поле и поединок не состоится.

Мы не отказались выходить на поле, а четко придерживаемся регламента. Металлист ехал в Чернигов побеждать, но объявили тревогу, мы прождали больше часа согласно регламенту и уехали, о чем сообщили президенту ПФЛ. У нас в 17:30 поезд, а через три дня – перенесенный матч на выезде с Металлургом в Запорожье, потом – в Ужгороде.

Запорожье, Сумы, Чернигов сейчас точно не безопаснее Харькова. Если в этих городах разрешают играть, тогда создайте безопасные условия, чтобы мы могли вовремя уехать. Ведь есть же запасные стадионы. Почему ФК Чернигов перенес игру с Левым берегом? Условия должны быть равными для всех, – заявил Красников в интервью «Украинскому футболу».