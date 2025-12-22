Сергей Разумовский

Барселона U-16 уверенно обыграла Гранольерс U-16 со счетом 4:0. Замечательный вклад в разгром внес украинский футболист Артем Рыбак: именно он забил второй мяч в матче, отметившись на 18-й минуте.

Для Рыбака это уже не первый яркий матч в последнее время. Ранее украинец оформил хет-трик в поединке против академии Интера Майами, который завершился результативной победой 6:4.

Известно, что Артем начинал свой футбольный путь в детских командах Буковины и Шахтера. В структуру Барселоны он попал летом 2022 года.

