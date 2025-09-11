Павел Василенко

Украинский хавбек Барселоны Артем Рыбак отметился забитым голом в финале Клубного чемпионата мира среди юниоров до 18 лет и принес каталонцам победу в турнире.

15-летний уроженец Черновцов Артем Рыбак вышел на замену во втором тайме и принес своей команде победу.

🔥 Український хавбек Барселони Артем Рибак відзначився забитим голом у фіналі Клубного чемпіонату світу серед юніорів до 18 років і приніс каталонцям перемогу у турнірі 🏆pic.twitter.com/lPrfnfj6V7 — XSPORT.ua (@xsport_ua) September 11, 2025

Благодаря этому успеху Барселона выиграла престижный трофей среди юниоров, который ранее принадлежал бразильскому Палмейрасу.

Отметим, что на данный момент постоянно украинец выступает за команду Барселоны до 16 лет. Он перебрался в структуру каталонцев в июле 2022 года.

В Украине Рыбак занимался в футбольных академиях черновицкой Буковины и донецкого Шахтера.

В его активе также один гол в шести матчах за сборную Украины до 16 лет.