Гол украинца принес победу Барселоне в финале Клубного чемпионата мира
Каталонская команда завоевала престижный трофей
40 минут назад
Украинский хавбек Барселоны Артем Рыбак отметился забитым голом в финале Клубного чемпионата мира среди юниоров до 18 лет и принес каталонцам победу в турнире.
15-летний уроженец Черновцов Артем Рыбак вышел на замену во втором тайме и принес своей команде победу.
Благодаря этому успеху Барселона выиграла престижный трофей среди юниоров, который ранее принадлежал бразильскому Палмейрасу.
Отметим, что на данный момент постоянно украинец выступает за команду Барселоны до 16 лет. Он перебрался в структуру каталонцев в июле 2022 года.
В Украине Рыбак занимался в футбольных академиях черновицкой Буковины и донецкого Шахтера.
В его активе также один гол в шести матчах за сборную Украины до 16 лет.
