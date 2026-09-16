Павел Василенко

Буковина и ЛНЗ в Черновцах провели матч 1/16 финала Кубка Украины. Команды не выявили сильнейшего за 90 минут, и игра перешла в серию пенальти, в которой точнее были гости – 3:0.

Напомним, что в прошлом сезоне Буковина и ЛНЗ уже встречались в Кубке Украины, но на стадии 1/4 финала. Тогда команды также не забили мячей в игровое время, а в серии пенальти со счетом 5:4 оказались сильнее футболисты Буковины.

Кубок Украины, 1/16 финала

Буковина – ЛНЗ – 0:0. По пенальти – 0:3