Павел Василенко

Колос в матче 1/16 финала Кубка Украины уступил Карпатам со счетом 2:3. После поединка наставник команды из Киевщины Руслан Костышин раскритиковал поведение главного тренера львовян Франа Фернандеса.

Костышин отметил, что старается сохранять спокойствие, однако, по его мнению, поведение испанского специалиста иногда выходит за рамки дозволенного. При этом тренер положительно оценил игру своей команды и заметил в ней признаки улучшения.

«Я намагаюся бути спокійним, тому що поведінка іноді виходить за межі. Мені сподобалася гра Колоса. Мені здається, що починається оздоровлення. Я не хочу про це говорити, але тренер Карпат там говорив про поведінку: на себя пусть посмотрит. С себя нужно начинать», – заявил Костышин в эфире УПЛ ТВ.

Наставник Колоса также обратил внимание на поведение испанцев в Украине и призвал их быть сдержаннее.

«Испанцы сюда приехали и ведут себя так, будто они в Испании. Надо быть спокойнее в Украине, имейте уважение. Если бы украинцы так себя вели в Испании, нас бы через неделю выгнали», – сказал Костышин.

В нынешнем сезоне Колос провел семь матчей во всех турнирах: команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

В чемпионате Украины подопечные Костышина имеют два очка и занимают предпоследнее, 15-е, место. Следующий матч ковалевская команда проведет 20 сентября против Кудривки. Начало – в 13:00.