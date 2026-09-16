Верес обыграл одного из лидеров Первой лиги в Кубке Украины
Ровенская команда прошла в следующий раунд турнира
Игорь Харатин. Фото - НК Верес
В матче 1/16 финала Кубка Украины один из лидеров Первой лиги ФК Куликов-Білка дома принимал представителя УПЛ ровенский Верес. Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.
Единственный мяч в конце первого тайма забил хавбек Вереса Игорь Харатин.
Таким образом, ровенская команда прошла в 1/8 финала Кубка Украины.
Кубок Украины, 1/16 финала
Куликов-Білка – Верес – 0:1
Гол: Харатин, 45+1.