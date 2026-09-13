Сергей Разумовский

В матче шестого тура УПЛ ЛНЗ на своем поле победил Оболонь со счетом 3:1. Поединок стал особенным сразу для трех футболистов черкасской команды.

После гола Таллеса вскоре ЛНЗ удвоил преимущество. На 12-й минуте левый вингер Папа-Ндиага Яде забил дебютный гол за клуб после передачи защитника Александра Драмбаева.

Для 26-летнего мавританца этот матч стал первым в стартовом составе ЛНЗ после перехода из Александрии на правах аренды. О трансфере футболиста черкасский клуб объявил в начале сентября.

В компенсированное время первого тайма еще один левый вингер ЛНЗ Теди Цара также отметился дебютным голом за команду. Албанец воспользовался передачей опорного полузащитника Адама Якубу и сделал счет 3:0.

До этого Цара провел за ЛНЗ пять матчей, но не записал в актив ни одного результативного действия. Футболист присоединился к черкасской команде в июне, перейдя из Александрии.

На 68-й минуте на поле вышел защитник Богдан Слюбик. Для него это был дебютный матч в составе ЛНЗ.