Сергей Разумовский

В Германии завершилась серия матчей первого тура Бундеслиги. Главной сенсацией стала победа дебютанта элитного дивизиона Эльферсберга над Байером – 3:2. Хозяева еще на старте встречи воспользовались ошибками в обороне леверкузенцев и забили дважды. После перерыва новичок увеличил преимущество до трех мячей, однако чемпион сезона-2023/24 активизировался, сократил отставание и в компенсированное время забил второй гол. Отыграться Байер не успел, так что Эльферсберг добыл историческую победу в дебютном матче в Бундеслиге.

Лейпциг дома уверенно победил Боруссию из Менхенгладбаха. Хозяева открыли счет еще до перерыва, после чего удвоили преимущество и продолжили контролировать ход игры. Точку поставил Райц после передачи Нкунку. Француз вышел на замену и результативно отметил возвращение в Лейпциг. Гол Боруссии в конце матча отменили из-за офсайда, поэтому команда добилась сухой победы.

В Берлине Унион и Айнтрахт сыграли в результативную ничью – 3:3. Гости дважды забили в первом тайме, а после перерыва Эбнуталиб оформил хет-трик. Айнтрахт был близок к победе, но хозяева сократили отставание и в компенсированное время сравняли счет. В итоге Унион добыл важное очко, а стартовый тур подарил болельщикам шесть голов.

Бундеслига, первый тур

Эльферсберг – Байер 3:2

Голы: Петков, 8, Кембелл, 9, Моква Нтусу, 46 – Шик, 77, Кофане, 90+1

Лейпциг – Боруссия Менхенгладбах 3:0

Голы: Баку, 25, Нуса, 49, Райц, 66

Унион – Айнтрахт 3:3

Голы: Латте-Лат, 3, Кверфельд, 79, Скарке, 90+3 – Эбнуталиб, 10, 11, 67