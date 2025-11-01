Серия А. Второе поражение Аталанты, Фабрегас притормозил Наполи
Результаты матчей субботы
около 2 часов назад
Сеск Фабрегас / Фото - Football Italia
Предлагаем обзор самых интересных матчей субботней программы 10 тура Серии А.
Аталанта дома минимально уступила Удинезе. Ошибка бергамасков при выходе из обороны привела к атаке, следствием которой стал гол в исполнении Дзаньоло, который прошлый сезон отыграл в Бергамо.
Действующий чемпион Италии Наполи имел проблемы с амбициозным Комо. Команда Сеска Фабрегаса взяла очки на «Диего Армандо Марадона».
Cерия А. 10 тур
Удинезе - Аталанта 1:0
Гол: Дзаньоло, 40
Наполи Комо 0:0
