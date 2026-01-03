Бунт в стане лидера УПЛ? Легионер, который пришёл из клуба АПЛ, стремится играть за другую команду
21-летний футболист недоволен своей игровой практикой
19 минут назад
Левый вингер ЛНЗ Джевисон Беннет рассматривает возможность смены клуба уже этой зимой. Об этом сообщает «Футбол 24».
По информации источника, 21-летний костариканец недоволен объемом игрового времени, который получил в первой части сезона. Поэтому игрок хочет уйти в аренду, чтобы иметь больше практики и стабильнее выходить на поле.
Беннет выступает за ЛНЗ с марта 2025 года: тогда он перешел из Сандерленда за 500 тысяч евро. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2028-го. В текущей кампании Джевисон провел за команду 11 матчей, в общей сложности сыграл 583 минуты, однако пока не отметился результативными действиями.
