Сергей Разумовский

Левый вингер ЛНЗ Джевисон Беннет рассматривает возможность смены клуба уже этой зимой. Об этом сообщает «Футбол 24».

По информации источника, 21-летний костариканец недоволен объемом игрового времени, который получил в первой части сезона. Поэтому игрок хочет уйти в аренду, чтобы иметь больше практики и стабильнее выходить на поле.

Беннет выступает за ЛНЗ с марта 2025 года: тогда он перешел из Сандерленда за 500 тысяч евро. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2028-го. В текущей кампании Джевисон провел за команду 11 матчей, в общей сложности сыграл 583 минуты, однако пока не отметился результативными действиями.

Ранее экс-лидер Кривбасса рассказал, поставил ли переходом в ЛНЗ крест на европейской карьере.