Полузащитник ЛНЗ Егор Твердохлеб поделился деталями своего зимнего перехода из Кривбасса.

Интерес от ЛНЗ был еще летом, но в тот момент не удалось договориться. В это трансферное окно ЛНЗ был более настойчив в трансфере, поэтому сейчас переход произошел. Конечно, без моего согласия трансфер не состоялся бы. Поэтому все стороны всем довольны. Сомнений не было. Да, конечно, хотелось сделать следующий шаг, но в любом случае у меня был действующий контракт с «Кривбассом», и я бы отдавал всего себя там.

Задачи в ЛНЗ? Все просто: помогать команде побеждать и достигать целей. Личные цели не ставлю. Что касается карьеры в Европе, да, слухи были, но, как видите, до какой-то конкретики не дошло. Поэтому я сейчас в ЛНЗ, и вся концентрация у меня – на новой команде. Понимаю, почему люди говорят про «закрытое окно в европейский футбол», но это их мнение, а не мое. У меня амбиции переехать в европейский чемпионат не исчезли. Надеюсь, что смогу помочь ЛНЗ и одновременно ЛНЗ поможет мне сделать следующий шаг, – сказал Твердохлеб в интервью «Футболу 24».