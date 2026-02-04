Сергей Разумовский

Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду возобновил работу в общей группе и вернулся к тренировкам вместе с командой. Об этом в социальной сети X сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее 40-летний португалец оказался в центре внимания из-за того, что пропустил утреннюю тренировку клуба. Это произошло после матча с Аль-Риядом, который Аль-Наср выиграл с минимальным счетом 1:0, а сам Роналду участия в поединке не принимал.

В медиа появлялась информация, что отсутствие форварда было связано не с физическими проблемами, а с напряжением в отношениях с руководством. В частности, сообщалось о разногласиях относительно подходов к управлению клубом, а также о недовольстве Роналду уровнем финансовой поддержки и общей стратегией развития команды.

В текущем сезоне Роналду демонстрирует высокую результативность. На его счету 17 голов и 2 асиста в 20 матчах на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что Роналду не выходил на связь с руководством Аль-Насра.