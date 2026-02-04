Сергей Разумовский

Аль-Наср до сих пор не имеет четкого понимания, сыграет ли Криштиану Роналду в ближайшем матче чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Иттихада, который запланирован на пятницу, 6 февраля, сообщает Sky Sports. В клубе, по имеющейся информации, не могут подтвердить ни возвращение форварда в состав, ни его дальнейшие намерения относительно участия в играх.

Отмечается, что Роналду уже пропустил одну встречу. Причиной называют его недовольство финансированием: португалец якобы считает, что правительство страны уделяет Аль-Насру недостаточно внимания в плане затрат, в то время как другие клубы получают больше ресурсов. В свете этой ситуации сообщается, что Роналду в настоящее время не выходит на контакт с представителями клуба, из-за чего руководство и тренерский штаб не понимают, как действовать дальше и чего ожидать в короткой перспективе.

Также появились сообщения, что в Саудовской Аравии недовольны поведением футболиста, поскольку он, по их мнению, создает негативный информационный фон и вредит имиджу страны. Несмотря на это, контракт Роналду с Аль-Насром остается действительным: лишь в прошлом году он продлил соглашение еще на два сезона.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть Аль-Наср летом.