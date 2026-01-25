Правый защитник Богдан Бутко прокомментировал подписание контракта с Александрией. Футболист не скрывает, что затягивание этого периода могло бы поставить под сомнение продолжение карьеры.

Мне позвонил агент и сказал, что есть такой вариант продолжения карьеры. Я подумал и решил принять этот вызов. Сейчас я уже в Турции начал тренировочную работу с командой. Думаю, если бы еще полгода не играл, то, наверное, пришлось бы заканчивать с футболом. Я разговаривал с Кириллом Нестеренко, поэтому именно этот момент стал определяющим.

В обороне я могу сыграть на любой позиции. Пауза в полгода? Это для меня не проблема. Здоровье позволяет, поэтому я полон сил и желания выступать на высоком уровне. Понятно, что это не 20-25 лет, но благодаря упорному труду можно достичь многого.

Очень хочется снова выходить на поле и при этом помочь Александрии выполнить поставленные задачи. Надеюсь, что своим опытом мне удастся помочь молодым партнерам по команде. А что касается турнирной таблицы, то все возможно. Впереди еще 14 туров. В моей карьере было много случаев, когда после зимнего перерыва команда выступала намного лучше, а кто-то другой наоборот — сбавлял обороты. Весной все может перевернуться с ног на голову.

Знаком с Димой Мишневым. Когда я выступал за Мариуполь, он как раз начал подходить к первой команде. Верю, что партнеры по команде помогут мне как можно быстрее адаптироваться, и мы вместе сделаем то, что от команды требуется, — сказал Бутко в интервью Sport.ua.