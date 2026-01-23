Сергей Разумовский

Александрия официально сообщила о усилении состава: клуб подписал правого защитника Богдана Бутко. Соглашение с 35-летним футболистом рассчитано до завершения текущего сезона, при этом предусмотрена опция продления контракта еще на один год.

Бутко присоединился к команде в статусе свободного агента. С июня прошлого года он оставался без клуба после ухода из Черноморца. С учетом турнирного положения команды и потребности в большем количестве опыта в оборонительной линии, подписание такого исполнителя выглядит как попытка усилить конкуренцию на правом фланге защиты.

В настоящее время Александрия после 16 туров находится на предпоследней позиции в турнирной таблице УПЛ, поэтому каждое точечное усиление может иметь значение в борьбе за улучшение результатов во второй части сезона. Опыт Бутко, который много лет выступает на высшем уровне в Украине, может стать важным фактором как в плане игры, так и с точки зрения лидерских качеств в раздевалке.

За карьеру Богдан Бутко провел 319 матчей на клубном уровне, отметился 10 голами и сделал 30 результативных передач. В разные годы он также защищал цвета ряда украинских команд, включая Шахтёр, Мариуполь, Зарю и Волынь. На международном уровне защитник сыграл 33 встречи за сборную Украины и отдал одну голевую передачу.

