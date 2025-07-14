Капитан киевского Динамо Виталий Буяльский может сменить клуб в текущее трансферное окно. Как сообщает известный телеграм канал Пасичник, к опытному полузащитнику проявил конкретный интерес один из клубов МЛС.

Чемпионы Украины готовы рассмотреть предложение по своему лидеру, если оно будет соответствовать их ожиданиям. Буяльский защищает цвета основной команды Динамо с 2014 года, став настоящей легендой клуба. За это время он провел 360 матчей, отличился 80 голами и 64 результативными передачами.

С сезона 2021/22 футболист исполняет обязанности капитана команды. По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.

Также, Динамо не будет продавать Александра Яцика в харьковский Металлист 1925.